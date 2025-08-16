Patrika LogoSwitch to English

नारायणपुर

नक्सलियों के खात्मे के लिए ITBP का संकल्प, कहा- मार्च 2026 तक नक्सलवाद का होगा खात्मा…

CG Naxalist: छत्तीसगढ़ में तैनात आईटीबीपी (इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस) के कमांडेंट संजय कुमार ने बताया कि आईटीबीपी की 53वीं बटालियन पिछले आठ वर्षों से लगातार राज्य में ड्यूटी निभा रही है।

नारायणपुर

Shradha Jaiswal

Aug 16, 2025

नक्सलियों के खात्मे के लिए ITBP का संकल्प,(photo-patrika)
नक्सलियों के खात्मे के लिए ITBP का संकल्प,(photo-patrika)

CG Naxalist: छत्तीसगढ़ में तैनात आईटीबीपी (इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस) के कमांडेंट संजय कुमार ने बताया कि आईटीबीपी की 53वीं बटालियन पिछले आठ वर्षों से लगातार राज्य में ड्यूटी निभा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उनकी बटालियन को नारायणपुर जिले में तैनात किया गया था, जहां जवान पूरी तत्परता के साथ सुरक्षा व्यवस्था और नक्सलवाद के उन्मूलन में जुटे हैं।

CG Naxalist: मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए

संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि आईटीबीपी, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। कमांडेंट ने यह भी कहा कि न केवल सुरक्षा बल बल्कि स्थानीय लोगों का सहयोग भी इस अभियान में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण अब केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

इसके साथ ही लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि स्थानीय निवासियों ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में पूरे उत्साह और मन से भाग लिया, जो इस बात का संकेत है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास की दिशा में बड़ा परिवर्तन हो रहा है

Updated on:

16 Aug 2025 04:13 pm

Published on:

16 Aug 2025 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / नक्सलियों के खात्मे के लिए ITBP का संकल्प, कहा- मार्च 2026 तक नक्सलवाद का होगा खात्मा…

