नक्सलियों के खात्मे के लिए ITBP का संकल्प, कहा- मार्च 2026 तक नक्सलवाद का होगा खात्मा…

संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि आईटीबीपी, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। कमांडेंट ने यह भी कहा कि न केवल सुरक्षा बल बल्कि स्थानीय लोगों का सहयोग भी इस अभियान में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण अब केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।