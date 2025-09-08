मंत्री कश्यप को बदनाम करने की साजिश, भाजपा का दावा- षड्यंत्र उजागर होने पर कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी…

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी कई बार इस तरह की टूल-कीट का सहारा लेकर केदार कश्यप को बदनाम करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि “कांग्रेस का यह आदिवासी मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र है, जो समय के साथ खुद ही उजागर होगा। जब सच सामने आएगा, तब कांग्रेस नेताओं को मुंह छुपाना पड़ेगा।” पानीग्राही ने यह भी कहा कि कांग्रेस के झूठे आरोप लगाने से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होता। केवल आरोप लगाकर भाग जाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है।