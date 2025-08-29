सड़क किनारे कई दुकानों में खप रही है रिजेक्टेड सब्जी, दूषित खाद्य पदार्थों से बन रहा फास्ट फूड

Rejected vegetable in fast food: इन दिनों महंगाई की मार से बचने के लिए शहर के चौपाटी और सड़क किनारे फास्ट फूड बेचने वाले अधिकांश दुकानदार अब रिजेक्टेड और सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। देखने में तो खाने की प्लेट रंग-बिरंगी और स्वादिष्ट लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि इन पकवानों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां खराब और अमानक स्तर की होती है। जिम्मेदार विभागों की लापरवाही और अनदेखी से यह सिलसिला लगातार जारी है।