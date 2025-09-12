Road Accident: भीषण सड़क हादसा! कार और SUV में जबरदस्त टक्कर, आग लगने से 2 लोग जिंदा जले

Road Accident: शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा मार्ग पर कोड़ेनार के पास बीती रात एक भयानक वाहन दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार, दो वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें दोनों वाहनों में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने हादसे की स्थिति का जायजा लिया। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई।
आग की तेज लपटों में सवारियाँ झुलस गईं और वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आसपास के लोग और मार्ग पर गुजर रहे अन्य वाहन चालक भी हादसे को देखकर स्तब्ध रह गए। स्थानीय पुलिस ने बताया कि दोनों वाहनों की पहचान की जा रही है और मृतकों के नाम व विवरण जल्द जारी किए जाएंगे। फॉरेंसिक टीम और दुर्घटना जांच अधिकारी घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके।
Road Accident: हादसे के बाद दंतेवाड़ा मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। प्रशासन ने दुर्घटना की वजह से मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा और राहत कार्यों को लागू किया। स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों ने अपील की है कि लोग हादसे की जगह पर न इकट्ठा हों और राहत कार्यों में सहयोग करें।