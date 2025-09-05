कच्चे मकान की दीवार ढहने से छात्र की मौत, दादी घायल… पीएम के लिए 5 घंटे तक भटकते रहा परिवार

Big Incident: बस्तर जिले के अलनार गांव में बीती रात एक दुखद हादसे में कच्चे मकान की दीवार ढहने से 14 वर्षीय छात्र लोकेश नाग की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में मृतक की दादी चंपा नाग को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिवार वालों का दर्द उस वक्त बढ़ गया जब मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए परिवार को पांच घंटे तक भटकना पड़ा। तब जाकर 30 किमी दूर मेकाज में यह प्रक्रिया पूरी हुई।