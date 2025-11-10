अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड टला! NMDC ने एक मेल पर कर दिया 120 करोड़ का पेमेंट, न्यूयार्क बैंक ने रोकी सबसे बड़ी ठगी…

न्यूयॉर्क बैंक ने राशि के ट्रांजेक्शन के दौरान नाम और पते मेे अंतर होने की आशंका के बाद ट्रांजेक्शन रोक दिया, नहीं तो एनएमडीसी के खाते से 120 करोड़ रुपए विदेशी ठगों के पास पहुंच जाते। फिलहाल मामले की शिकायत साइबर सेल से की गई और पुलिस ने संबंधित खाते को फ्रीज कर मामले की जांच में जुट गई है। अभी एनएमडीसी का पैसा अमरीका में ही फंसा हुआ है।