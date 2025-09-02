आदिवासी संस्कृति का प्रतीक काष्ठ शिल्प! मशीनी युग में खो रही चमक, गुम हो रही बस्तर की पहचान…

Bastar News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में आदिवासी संस्कृति की पहचान मानी जाने वाली बस्तर की पारंपरिक काष्ठ शिल्प कला अब अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कभी अपनी खूबसूरती और विशिष्टता से देश-विदेश में पहचान बनाने वाली यह कला इस मशीनी युग की चकाचौंध में अपनी चमक खो रही है। बढ़ती महंगाई में यहां के शिल्पकारों को न तो कला का उचित मूल्य मिल पा रहा है और न ही नई पीढ़ी इस परंपरा को अपनाने आगे आ रही है।