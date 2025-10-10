World Post Day: डाक दिवस विशेष: ई-मेल और मोबाइल के युग में भी डाकिया बना भरोसे का प्रतीक

World Post Day: 21वीं सदी की तेज रफ्तार और डिजिटल युग में भी डाक विभाग ने ग्रामीण भारत में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है। बस्तर जैसे माओवाद प्रभावित और दुर्गम अंचलों में डाक विभाग ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा है। जहां शहरी क्षेत्रों में लोग संदेश भेजने के लिए ई-मेल, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल माध्यमों का सहारा ले रहे हैं।