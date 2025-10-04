Good News: राजस्थान में 128 नई बसों को मिलेगी हरी झंडी, ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ सेवा का होगा शुभारम्भ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण अंचलों के लिए विशेष योजना ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ का शुभारम्भ करेंगे। इस सेवा के तहत डीलक्स बसों का संचालन किया जाएगा, जिनमें यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमत सभी नि:शुल्क एवं रियायती यात्रा योजनाओं का लाभ मिलेगा। रेवन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित यह योजना आदिवासी व मरुस्थलीय क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगी।

यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री वोल्वो, स्केनिया और एसी बसों में डीलक्स श्रेणी की केटरिंग सेवा का भी शुभारम्भ करेंगे। रेल व हवाई यात्रा की तर्ज पर इस नई सुविधा के तहत यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही सशुल्क पेय एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। सुबह, दोपहर और शाम के समय तय मेन्यू के अनुसार नाश्ता व भोजन की व्यवस्था रहेगी।

राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगा।