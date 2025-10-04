Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: राजस्थान में 128 नई बसों को मिलेगी हरी झंडी, ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ सेवा का होगा शुभारम्भ

Rural Connectivity: डीलक्स बसों में यात्रियों को रेल और हवाई यात्रा जैसी केटरिंग सुविधा। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार, 128 नई बसें और ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ सेवा का शुभारम्भ।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 04, 2025

rajasthan roadways

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Transport: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत व आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 128 नवीनतम तकनीक व प्रदूषण मानकों पर खरी ब्ल्यू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन बसों का आवंटन प्रदेशभर के विभिन्न आगारों में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले एक माह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने कुल 300 बसों को अपनी सेवाओं में शामिल किया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण अंचलों के लिए विशेष योजना ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ का शुभारम्भ करेंगे। इस सेवा के तहत डीलक्स बसों का संचालन किया जाएगा, जिनमें यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमत सभी नि:शुल्क एवं रियायती यात्रा योजनाओं का लाभ मिलेगा। रेवन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित यह योजना आदिवासी व मरुस्थलीय क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगी।
यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री वोल्वो, स्केनिया और एसी बसों में डीलक्स श्रेणी की केटरिंग सेवा का भी शुभारम्भ करेंगे। रेल व हवाई यात्रा की तर्ज पर इस नई सुविधा के तहत यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही सशुल्क पेय एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। सुबह, दोपहर और शाम के समय तय मेन्यू के अनुसार नाश्ता व भोजन की व्यवस्था रहेगी।
राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 07:13 pm

Published on:

04 Oct 2025 07:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान में 128 नई बसों को मिलेगी हरी झंडी, ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ सेवा का होगा शुभारम्भ

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Tourism: राज्य सरकार का बड़ा कदम, धार्मिक और हेरिटेज पर्यटन के लिए 23 करोड़ रुपए स्वीकृत

Rajasthan tourism
जयपुर

रीको ने घटाई बड़े भू-खंडों की आर​क्षित दर, बढ़ेगा निवेश और रोजगार

जयपुर

Hailstorm in Rajasthan: राजस्थान में 6 अक्टूबर को “मौसम का बड़ा हमला”, 11 जिलों में ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं का अलर्ट

जयपुर

जमवारामगढ़ मामला : परिवार को ₹23.5 लाख की आर्थिक मदद, एक सदस्य को नौकरी, पेंशन और बच्चों को मिलेगा पढ़ाई का पैसा

jamwaramgarh
जयपुर

IMD Warning 4 October: राजस्थान में कल से भारी बारिश का दौर, कई जिलों में अलर्ट

Heavy Rain in jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.