12th Pass Govt Job राजस्थान में 12 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, परीक्षा 27 दिसंबर को

Jamadar Grade 2 vacancy: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड-2 भर्ती 2024 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 72 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास 12 वीं पास और सीईटी (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर) पास योग्यता अनिवार्य रखी गई है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चलेगी। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए अभ्यर्थियों को निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है।
भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ दस्तावेज़ सत्यापन भी शामिल रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर नई जानकारी और परीक्षा से जुड़ी अपडेट्स देखते रहें।
