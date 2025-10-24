Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

12th Pass Govt Job राजस्थान में 12 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, परीक्षा 27 दिसंबर को

Rajasthan government jobs,: इस भर्ती के तहत कुल 72 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास 12 वीं पास और सीईटी (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर) पास योग्यता अनिवार्य रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चलेगी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 24, 2025

Jamadar Grade 2 vacancy: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड-2 भर्ती 2024 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 72 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास 12 वीं पास और सीईटी (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर) पास योग्यता अनिवार्य रखी गई है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चलेगी। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए अभ्यर्थियों को निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है।

भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ दस्तावेज़ सत्यापन भी शामिल रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर नई जानकारी और परीक्षा से जुड़ी अपडेट्स देखते रहें।

ये भी पढ़ें

Diwali Holidays: स्कूलों में दीपावली के लम्बे अवकाश के बाद फिर बजेगी घंटी, 25 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल
जयपुर
School Opening

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 02:47 pm

Published on:

24 Oct 2025 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 12th Pass Govt Job राजस्थान में 12 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, परीक्षा 27 दिसंबर को

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update: जयपुर में अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तापमान में मामूली गिरावट के आसार

जयपुर

Good News: राजस्थान ने रचा इतिहास, देश में हासिल किया दूसरा स्थान

जयपुर

थप्पड़कांड वाले SDM के साथ कार में बैठी महिला कौन? जिसने की आंख मारने की शिकायत, साहब पहले भी कर चुके हैं कई कारनामे

Rajasthan SDM Chhotulal Sharma slap row
जयपुर

Rajasthan Weather: फिर करवट लेगा मौसम, 26, 27 और 28 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ाएगी सर्दी

जयपुर

राजस्थान में 3 बड़े नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त, 17 दिन पहले ही आदेश जारी; अब अधिकारी चलाएंगे शहरी सरकार

Nagar Nigam jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.