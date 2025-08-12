25 साल पुराने मालपुरा दंगा मामले में 13 आरोपी बरी, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

इसको लेकर अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों के बयान कराए। अधिवक्ता वी के बाली व अधिवक्ता सोनल दाधीच ने आरोपियों का बचाव करते हुए कहा था कि चश्मदीद संदेहास्पद थे और गवाहों के अनुसार आरोपियों के चेहरे ढके हुए थे। पुलिस ने वह हथियार भी बरामद नहीं किया, जिससे हत्या होना बताया गया। घटना के समय धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगी हुई थी। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने जो गवाह पेश किए, वे घटना के समय मौजूद ही नहीं थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि पुलिस ने एक आरोपी को छोड़कर किसी की भी शिनाख्त परेड नहीं करवाई।