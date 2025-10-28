Jaipur: 15 साल की लड़की से गैंगरेप, Snap Chat पर दोस्ती के बाद जबरन मिलने बुलाया था

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
जयपुर के साउथ क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता की मां की शिकायत पर दो युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 24 अक्टूबर 2025 की शाम की है। पीडिता अपनी मां के साथ साउथ इलाके की ही रहने वाली है।
दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि वनश एवं एक अन्य युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वनश ने लड़की से स्नैप चैट पर दोस्ती की थी। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी और फिर मिलने की बात होने लगी। लड़की ने कई बार इंकार किया लेकिन वनश ने लड़की को मिलने के लिए आखिर मना ही लिया। उसने लड़की को कहा कि अगर वह मिलने नहीं आएगी तो वह उसके घर के बाहर आकर हंगामा करेगा और जबरन बाहर लेकर जाएगा।
लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि इस घटना के बाद बेटी डर गई और वह झूठ बोलकर घर से निकली। वनश ने उसे मानसरोवर के ही एक होटल में बुलाया और वहां एक रूम में ले गया। लड़की का आरोप है कि रूम में पहले से ही उसका एक दोस्त बैठा था। उसके बाद लड़की को जबरन बीयर पिलाई और उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की जैसे-तैसे अपने घर पहुंची और अपने परिवार को इसकी जानकारी दी तो परिजन सिहर गए। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया है। उधर यह भी जानकारी सामने आई है कि परिवार कि बिना जानकारी के बेटी सोशल मीडिया ऑपरेट करती थी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग