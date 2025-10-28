Jaipur: 15 साल की लड़की से गैंगरेप, Snap Chat पर दोस्ती के बाद जबरन मिलने बुलाया था

लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि इस घटना के बाद बेटी डर गई और वह झूठ बोलकर घर से निकली। वनश ने उसे मानसरोवर के ही एक होटल में बुलाया और वहां एक रूम में ले गया। लड़की का आरोप है कि रूम में पहले से ही उसका एक दोस्त बैठा था। उसके बाद लड़की को जबरन बीयर पिलाई और उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की जैसे-तैसे अपने घर पहुंची और अपने परिवार को इसकी जानकारी दी तो परिजन सिहर गए। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया है। उधर यह भी जानकारी सामने आई है कि परिवार कि बिना जानकारी के बेटी सोशल मीडिया ऑपरेट करती थी।