राजस्थान के 9 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की बदलेगी सूरत, 165 करोड़ रुपए होंगे खर्च

विभाग प्रथम चरण में समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के माध्यम से 3 हजार 33 भवनों की मरम्मत करवा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। विभाग ने आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के लिए करीब 4 माह का समय दिया है। जब तक इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को आसपास के सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरे चरण में 2979 आंगनबाड़ी केन्द्रों में मरम्मत का काम करवाया जाएगा। इस पर करीब 53 करोड़ रुपए खर्च होंगे।