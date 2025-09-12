आस्था की उड़ान पर ब्रेक, नियमों के फेर में फंसी खाटूश्यामजी-सालासर हेलीकॉप्टर सेवा

सीकर। राजस्थान के दो प्रमुख श्रद्धा स्थल खाटूश्यामजी और सालासर में जहां भक्तों की आस्था आसमान छूती है, वहां अब हवाई यात्रा की उड़ान सरकारी नियमों की गिरफ्त में फंसी हुई है। एक निजी कंपनी ने 23 अगस्त से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की, लेकिन प्रशासनिक अनुमति की कमी ने इस पहल को ठप कर दिया। सीकर में एक दिन की अनुमति मिली, चूरू में एक भी नहीं।