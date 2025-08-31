18 साल की उम्र में ‘अमर’ हो गया राजस्थान का रोहन, तीन लोगों को दे गया नई जिंदगी

जयपुर जिले के गोविंदगढ़ के पास चीथवाड़ा के गगोरिया की ढाणी निवासी 18 वर्षीय युवक रोहन ने दुनिया को अलविदा कहते हुए तीन मरीजों को नई जिंदगी दे दी। रविवार को एसएमएस अस्पताल में उसके अंगों का सफल प्रत्यारोपण किया गया।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉ. मनीष अग्रवाल ने बताया कि 24 अगस्त को रोहन शर्मा अपने साथी रोशन शर्मा के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ते में उनकी बाइक को एक भारी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे रोहन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रोमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 30 अगस्त की रात चिकित्सकों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया।
ब्रेन डेड होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। सहमति मिलने पर रोहन की दोनों किडनी और लिवर जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किए गए। हालांकि परिवार ने हार्ट डोनेट करने से इनकार कर दिया। अंगदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार सुबह रोहन का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा गया।
इस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. गिरधर गोयल, ऑप्टिमाइजेशन प्रभारी डॉ. चित्रा सिंह और को-ऑर्डिनेटर प्रभारी रामप्रसाद मीणा मौजूद रहे।
एसएमएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुई सर्जरी में अजमेर निवासी 42 वर्षीय पुरुष को एक किडनी और हनुमानगढ़ निवासी 60 वर्षीय महिला को दूसरी किडनी दी गई। वहीं, लिवर का प्रत्यारोपण ब्रह्मपुरी (जयपुर) निवासी 47 वर्षीय पुरुष मरीज को किया गया।