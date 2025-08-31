18 साल की उम्र में ‘अमर’ हो गया राजस्थान का रोहन, तीन लोगों को दे गया नई जिंदगी

ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉ. मनीष अग्रवाल ने बताया कि 24 अगस्त को रोहन शर्मा अपने साथी रोशन शर्मा के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ते में उनकी बाइक को एक भारी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे रोहन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रोमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 30 अगस्त की रात चिकित्सकों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया।