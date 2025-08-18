19 वर्षीय युवक की बावड़ी में डूबने से मौत, मवेशी चराने गया था युवक; घर में मचा कोहराम

मृतक के पिता रतन लाल वर्मा ने नरैना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बेटा महेश सुबह करीब 9 बजे क्बकरियां चराने गया था। मवेशी चराते समय पैर फिसलने से वह बावड़ी में गिर गया। घटना के बाद महेश के दोस्त ने तुरंत ग्रामीणों और श्रीरामपुरा सरपंच लक्ष्मण लाल वर्मा को इसकी सूचना दी।