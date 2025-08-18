Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

19 वर्षीय युवक की बावड़ी में डूबने से मौत, मवेशी चराने गया था युवक; घर में मचा कोहराम

मवेशी चराने गए 19 वर्षीय युवक की बावड़ी में डूबने से मौत हो गई।

जयपुर

राजस्थान डिजिटल डेस्क

Aug 18, 2025

dudu hadsa
Photo- Patrika

नरैना। निकटवर्ती मोरूदा गांव में 19 वर्षीय युवक की बावड़ी में डूबने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब युवक मवेशी चराने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह बावड़ी में जा गिरा और डूबने से मौत हो गई। चार घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने उसका शव निकाला।

पैर फिसलने से हुआ हादसा

मृतक के पिता रतन लाल वर्मा ने नरैना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बेटा महेश सुबह करीब 9 बजे क्बकरियां चराने गया था। मवेशी चराते समय पैर फिसलने से वह बावड़ी में गिर गया। घटना के बाद महेश के दोस्त ने तुरंत ग्रामीणों और श्रीरामपुरा सरपंच लक्ष्मण लाल वर्मा को इसकी सूचना दी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime News: राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, हत्याकांड में आया अब नया मोड़; मचा हड़कंप
अलवर
Rajasthan-Blue-Drum-Murder-Mystery-2

ग्रामीणों ने अपने स्तर पर युवक को निकालने के प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद नरैना पुलिस को सूचित किया गया। जिस पर नरैना थाना प्रभारी धर्मसिंह गुर्जर और सांभर तहसीलदार सृष्टि जैन सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम को बुलाया।

4 घंटे बाद मिला शव

जयपुर से आई टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बावड़ी से बाहर निकाला। पुलिस ने नरैना अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। उधर, शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया।

ये भी पढ़ें

सीकर में गहरी खाई में गिरी कार, जयपुर के युवक व महाराष्ट्र की युवती की मौत, दिल्ली निवासी युवती घायल
सीकर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 01:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 19 वर्षीय युवक की बावड़ी में डूबने से मौत, मवेशी चराने गया था युवक; घर में मचा कोहराम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.