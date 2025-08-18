Patrika LogoSwitch to English

सीकर

सीकर में गहरी खाई में गिरी कार, जयपुर के युवक व महाराष्ट्र की युवती की मौत, दिल्ली निवासी युवती घायल

सीकर स्थित हर्ष पर्वत पर आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर करीब 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी।

सीकर

Manish Chaturvedi

Aug 18, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

सीकर स्थित हर्ष पर्वत पर आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर करीब 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक महिला और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को स्थानीय लोगों की मदद से एसके हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हर्ष पर्वत स्थित वॉच टावर के नजदीक आंतरी नाला के पास हुआ। जानकारी मिलते ही जीणमाता थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। खाई गहरी होने के कारण कार को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रहीं है। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है।

थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि हादसे में जयपुर स्थित सोडाला निवासी हर्षित और महाराष्ट्र निवासी छाया की मौत हुई है। दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किए जाएंगे। वहीं हादसे में दिल्ली निवासी प्रीती गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह कार तेज गति से पर्वत पर आ रही थी। वॉच टावर के पास आंतरी नाले की मोड़दार सड़क पर ड्राइवर ने अचानक कार से नियंत्रण खो दिया। कार सड़क से फिसलकर सीधा नीचे गहरी खाई में जा गिरी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा होते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी।

बता दें कि हर्ष पर्वत सीकर का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो समुद्र तल से करीब 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। खासकर वॉच टावर के पास और आंतरी नाले के मोड़ पर कई बार वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान है कि कार तेज रफ्तार और मोड़दार सड़क की वजह से अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। वहीं पुलिस हादसे की जांच कर रहीं है।

Published on:

18 Aug 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर में गहरी खाई में गिरी कार, जयपुर के युवक व महाराष्ट्र की युवती की मौत, दिल्ली निवासी युवती घायल

