सीकर में गहरी खाई में गिरी कार, जयपुर के युवक व महाराष्ट्र की युवती की मौत, दिल्ली निवासी युवती घायल

बता दें कि हर्ष पर्वत सीकर का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो समुद्र तल से करीब 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। खासकर वॉच टावर के पास और आंतरी नाले के मोड़ पर कई बार वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान है कि कार तेज रफ्तार और मोड़दार सड़क की वजह से अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। वहीं पुलिस हादसे की जांच कर रहीं है।