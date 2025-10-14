Jaipur: ‘निवेश एक्सपर्ट’ बनकर बुजुर्ग से ठग लिए ₹42 लाख, 24 साल की महिला साथी के साथ बिना कपड़ों के बना लिया अश्लील वीडियो

थानाधिकारी वीरेन्द्र कुरील ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी। सोमवार को जब आरोपियों ने पीड़ित को होटल बुलाया तो टीम ने दबिश दी। आरोपियों ने वीडियो डिलीट करने के लिए 500 रुपए का स्टांप पेपर तैयार किया था। जैसे ही उन्होंने 1 लाख रुपए लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।