Jaipur: ‘निवेश एक्सपर्ट’ बनकर बुजुर्ग से ठग लिए ₹42 लाख, 24 साल की महिला साथी के साथ बिना कपड़ों के बना लिया अश्लील वीडियो

गिरफ्तार आरोपी की फोटो: पत्रिका
Fraud And Blackmail Case Of Jaipur: जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में 60 वर्षीय बुजुर्ग से शेयर में निवेश के नाम पर 42 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने ठगी के बाद अश्लील वीडियो बनाकर पीड़ित को ब्लैकमेल किया।
पुलिस ने सोमवार को इस मामले में सरगना और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए और वीडियो डिलीट करने संबंधी स्टांप पेपर बरामद किया गया।
डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुनील लालवानी उर्फ सनी (37) मुरलीपुरा और नेहा कुमावत (24) वैशाली नगर की रहने वाली हैं। बुजुर्ग की कुछ साल पहले सुनील से पहचान हुई थी। सुनील ने खुद को ऑनलाइन निवेश विशेषज्ञ बताते हुए 42 लाख रुपए ले लिए।
जब पीड़ित ने हिसाब मांगा तो आरोपी ने उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजा और कहा कि पुराने पैसे भूल जाएं अब वीडियो डिलीट करने के लिए 6 लाख रुपए देने होंगे। पीड़ित ने मुरलीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया।
थानाधिकारी वीरेन्द्र कुरील ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी। सोमवार को जब आरोपियों ने पीड़ित को होटल बुलाया तो टीम ने दबिश दी। आरोपियों ने वीडियो डिलीट करने के लिए 500 रुपए का स्टांप पेपर तैयार किया था। जैसे ही उन्होंने 1 लाख रुपए लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने ब्लैकमेल के बहाने होटल में बुलाकर पीड़ित की बिना कपड़ों की फोटो ली और नेहा के साथ मिलकर उसे एडिट कर ब्लैकमेल किया।
