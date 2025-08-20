Rajasthan: 237 करोड़ के जीएसएस घोटाले में बड़ा एक्शन, कंपनी का अनुबंध रद्द; 3 साल के लिए दिखाया बाहर का रास्ता

डिस्कॉम के अफसरों और अनुबंधित कंपनी की मिलीभगत के कारण जीएसएस निर्माण के नाम पर चपत लगाई गई। चहेती फर्म को ही काम मिले, इसके लिए न केवल निविदा में विशेष शर्त जोड़ी गई, बल्कि फर्म को 246 प्रतिशत अधिक रेट पर काम सौप दिया।