Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: 237 करोड़ के जीएसएस घोटाले में बड़ा एक्शन, कंपनी का अनुबंध रद्द; 3 साल के लिए दिखाया बाहर का रास्ता

Rajasthan GSS Scam: बिजली तंत्र सुधारने के नाम पर 237 करोड़ रुपए के चर्चित घोटाले में लिप्त आर.सी. पावर प्रोजेक्ट कंपनी पर आखिर गाज गिर गई है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 20, 2025

GSS-scam-in-Rajasthan
राजस्थान में जीएसएस घोटाला। फोटो: पत्रिका

जयपुर। बिजली तंत्र सुधारने के नाम पर 237 करोड़ रुपए के चर्चित घोटाले में लिप्त आर.सी. पावर प्रोजेक्ट कंपनी पर आखिर गाज गिर गई है। जयपुर डिस्कॉम ने अनुबंध रद्द कर कंपनी को तीन साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

डिस्कॉम ने फिर स्पष्ट किया है कि अफसरों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया गया। निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को इसकी सख्ती से पालना कराने को कहा गया है। यह मामला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का है।

डिस्कॉम के अफसरों और अनुबंधित कंपनी की मिलीभगत के कारण जीएसएस निर्माण के नाम पर चपत लगाई गई। चहेती फर्म को ही काम मिले, इसके लिए न केवल निविदा में विशेष शर्त जोड़ी गई, बल्कि फर्म को 246 प्रतिशत अधिक रेट पर काम सौप दिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 456 करोड़ के सोलर पैनल टेंडर में घोटाला, 60 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा, ये रहा पूरा मामला
जयपुर
Solar Panel Scam Rajasthan

हाईकोर्ट में नहीं मिली राहत

डिस्कॉम का दावा है कि हाइकोर्ट ने कंपनी की स्थगन याचिका को खारिज कर कहा कि इस प्रकरण में राजकोष को नुकसान पहुंचने की आशंका है और परियोजना का वास्तविक लाभार्थी कंपनी ही है।

राजस्थान पत्रिका ने खोली परतें

राजस्थान पत्रिका ने न केवल इस घोटाले का न केवल खुलासा किया, बल्कि समाचार श्रृंखला के जरिए गड़बड़ियों की परतें खोली।

ये भी पढ़ें

Bribe Case: निरीक्षक ने मैडम के नाम पर मांगे थे हर पट्टे पर स्टे के 2-2 लाख रुपए, रिश्वत का इशारा बना सबूत; अब खुलेंगी परतें
जयपुर
Narayan-Verma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: 237 करोड़ के जीएसएस घोटाले में बड़ा एक्शन, कंपनी का अनुबंध रद्द; 3 साल के लिए दिखाया बाहर का रास्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.