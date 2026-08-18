राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: 26 आईएएस का तबादला और 14 का पदस्थापन, 53 आरएएस के भी हुए तबादले

राजस्थान में 26 आईएएस का तबादला, 14 का पदस्थापन (Representational Photo)
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने सोमवार, 17 अगस्त को देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 26 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में चल रही अदिति वार्ष्णेय और 13 प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों का पदस्थापन भी किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 53 आरएएस (RAS) के भी तबादले किए हैं।
नित्या के संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग।
डॉ. शिल्पा सिंह संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग।
उत्साह चौधरी संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
गिरधर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा)।
धायगुडे स्नेहल नाना आयुक्त, बीकानेर विकास प्राधिकरण।
ललित गोयल संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
प्रतीभा वर्मा निदेशक, चिकित्सा (आई.ई.सी.) विभाग।
अभिषेक जैन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर।
गौरव बुडानिया आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
आव्हाद निवृत्ती सोमनाथ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रान्सफार्मेशन एण्ड इनोवेशन (रीति)।
सालुखे गौरव रविन्द्र सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
रश्मि रानी आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण।
यक्ष चौधरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अलवर।
प्रीतम कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर।
यशार्थ शेखर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर।
डॉ. अंशु प्रिया रजिस्ट्रार, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय, जोधपुर।
सक्षम गोयल संयुक्त सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
श्रद्धा गोमे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, हनुमानगढ़।
मोहित कासनिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
भैसारे शुभम अशोक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर।
सोनिका कुमारी अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.), वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
श्रेष्ठा श्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, धौलपुर।
चारू मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बून्दी।
प्रतिभा दहिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, करौली।
राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू।
सोनू कुमारी उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़।
अदिति वार्ष्णेय, अलवर।
सृष्टि डबास, कोटा।
ऐश्वर्य प्रजापति, खैरथल-तिजारा।
मेघा आनंद, भीलवाड़ा।
स्वाति शर्मा, बीकानेर।
राजपूत नेहा उद्धवसिंह, अजमेर।
मोहन लाल, जोधपुर।
रविन्द्र कुमार मेघवाल, चित्तौड़गढ़।
चौधरी बिरजू गोपाल, पाली।
अदिति यादव, उदयपुर।
मृणाल कुमार, जयपुर।
आराधना चौहान, श्रीगंगानगर।
रोहित वर्मा, जैसलमेर।
भानु शर्मा, भरतपुर।
गिरधर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र-क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, खैरथल-तिजारा।
राहुल श्रीवास्तव सचिव, नगर विकास न्यास, माउंट आबू।
कालूराम रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय।
कैलाश चन्द्र शर्मा सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
वीरेन्द्र सिंह यादव, अतिरिक्त निदेशक (अनुसूचित जाति उपयोजना मॉनिटरिंग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
डॉ. प्रीति सिंह पंवार, उप निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
महावीर सिंह-2 सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल।
डॉ. राकेश कुमार मीणा, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
अशोक कुमार उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल।
मुकेश चौधरी-1, उप निदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
पंकज कुमार, प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जोधपुर।
रामकिशोर मीणा-2, प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
रेखा यादव, सहायक कलक्टर, बांदीकुई (दौसा)।
संजीव कुमार खेदड़, सहायक कलक्टर (मुख्यालय), दौसा।
मनस्वी नरेश, सहायक कलक्टर, निवाई (टोंक)।
राजेश जोशी, एडीएम, कोटा।
अनिल कुमार-2, एडीएम, सीकर।
जगदीश प्रसाद गौड, एडीएम, करौली।
योगेश कुमार डागुर, एडीएम, अलवर।
अश्विन के. पंवार, एडीएम (सतर्कता) श्रीगंगानगर।
लाखन सिंह गुर्जर, एडीएम, कुचामन सिटी।
देवेन्द्र सिंह परमार, एडीएम, डीग।
आकाश रंजन, साबला (डूंगरपुर)।
संदीप कुमार, आनन्दपुरी (बांसवाडा)।
जयसिंह-2, पीपलखूंट (प्रतापगढ़)।
हर्षित वर्मा, रामगंज मण्डी (कोटा)।
सुखा राम पिण्डेल, रामसर (बाड़मेर)।
अनिल कुमार, चौहटन (बाड़मेर)।
दिपांशु सांगवान, नैनवा (बून्दी)।
वीरमा राम, शिव (बाड़मेर)।
राजवीर सिंह यादव-2, डीडवाना (डीडवाना-कुचामन)।
जे.पी. बैरवा, शाहपुरा (जयपुर)।
राकेश कुमार न्योल, सरमथुरा (धौलपुर)।
अनुप सिंह, सपोटरा (करौली)।
नीरज मिश्रा, भीम (राजसमन्द)।
सीता शर्मा, मूंडवा (नागौर)।
भवानी सिंह, बाड़मेर।
विकास मोहन भाटी, आसीन्द (भीलवाडा)।
पंकज बडग़ूजर, बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)।
रवि कुमार, हनुमानगढ़।
विष्णु बंसल, कुम्हेर (डीग)।
संजीव कुमार वर्मा, कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)।
निरमा बिश्नोई, सुहागपुरा (प्रतापगढ़)।
सुशील कुमऌ, नोहर (हनुमानगढ़)।
सविता शर्मा, खण्डार (सवाईमाधोपुर)।
राजीव बडग़ूजर, पीसांगन (अजमेर)।
राम लाल मीणा, भीनमाल (जालौर)।
रणछोड़ लाल, जायल (नागौर)।।
मोहन चौधरी, प्रतापगढ़।
रजत, हिण्डौन (करौली)।
भाग चंद रैगर, बांसवाड़ा।
अमृता खंडेलवाल, दांतारामगढ़ (सीकर)।
अरविन्द कविया, थानागाजी (अलवर)।
श्याम सुन्दर बेनीवाल, बदनोर (ब्यावर)।
अल्का श्रीवास्तव, बयाना (भरतपुर)।
इनके अलावा आशु चौधरी, रंजीता गौतम, सुरेश कुमार राव को एपीओ कर दिया गया है।
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