नितिन नबीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद सतीश पूनिया का पहला बयान, जानें नई जिम्मेदारी पर क्या कहा?

BJP का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी में काम करने की परंपरा रही है और उनके लिए पार्टी कार्यकर्ता होना सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और आगे भी कार्यकर्ता ही रहूंगा।” पूनिया ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उससे भी बढ़कर काम करने की कोशिश करूंगा और पार्टी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जहां भी काम करने के लिए भेजेगी, वह वहीं जाकर काम करेंगे और पार्टी के लिए अपना पूरा योगदान देंगे।