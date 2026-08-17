नितिन नबीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद सतीश पूनिया का पहला बयान, जानें नई जिम्मेदारी पर क्या कहा?

सतीश पूनिया (Photo- File Photo)
जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई केंद्रीय कार्यकारिणी का एलान कर दिया है। इस नई टीम में राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पूनिया की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इस नई टीम को लेकर अगर राजस्थान की बात करें तो प्रदेश से तीन बड़े नेताओं पर भरोसा दिखाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
BJP का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी में काम करने की परंपरा रही है और उनके लिए पार्टी कार्यकर्ता होना सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और आगे भी कार्यकर्ता ही रहूंगा।” पूनिया ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उससे भी बढ़कर काम करने की कोशिश करूंगा और पार्टी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जहां भी काम करने के लिए भेजेगी, वह वहीं जाकर काम करेंगे और पार्टी के लिए अपना पूरा योगदान देंगे।
डॉ. सतीश पूनिया ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1982 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से की। इसके बाद वे भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) में सक्रिय रहे और संगठन में कई जिम्मेदारियां संभालीं। धीरे-धीरे भाजपा में उनका कद बढ़ता गया और वे पार्टी के प्रमुख संगठनात्मक नेताओं में शामिल हो गए।
सितंबर 2019 में सतीश पूनिया को राजस्थान भाजपा की कमान मिली। मार्च 2023 तक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जुड़कर काम किया। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में वे आमेर सीट से विधायक चुने गए थे। विधायक बनने के बाद उन्हें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी मिली।
जुलाई 2024 में भाजपा ने उन्हें हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया। इसके बाद 2026 में वे राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने। अब भाजपा की नई केंद्रीय टीम में उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है।
BJP की नई टीम में सतीश पूनिया के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजेश मंगल को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष बनाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग