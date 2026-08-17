Jaipur : लॉटरी घूमी…बदल गया जयपुर के 150 वार्डों का चुनावी गणित, 94 वार्ड अनारक्षित, 50 महिलाओं के लिए रिजर्व, देखें लिस्ट

Jaipur : जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी ने शहर की सियासत का गणित बदल दिया। जिला कलक्ट्रेट में सोमवार को करीब साढ़े चार घंटे चली प्रक्रिया में वार्डवार आरक्षण तय होने के साथ ही यह साफ हो गया कि किस वार्ड से किस वर्ग का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकेगा। सबसे बड़ा बदलाव महिला आरक्षण से हुआ है। जयपुर नगर निगम के 150 में से 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जबकि 94 वार्ड अनारक्षित रहे हैं। यानि इन वार्ड से हर वर्ग का उम्मीदवार दावेदार होगा। लॉटरी के बाद अब लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे दावेदारों में टिकट को लेकर दौड़ शुरू होगी।