Jaipur News : जयपुर एयरपोर्ट पर विमान से टकराया वाहन, विंग्स क्षतिग्रस्त, विंग कमांडर और एनसीसी कैडेट सुरक्षित

Jaipur News : जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एनसीसी के एक माइक्रोलाइट विमान के साथ हादसा हो गया। एयरपोर्ट परिसर स्थित हैंगर से प्रशिक्षण उड़ान के लिए बाहर निकाले जा रहे विमान से ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी 'इंडोथाई' की सामान ढोने वाली गाड़ी टकरा गई। इस टक्कर में विमान के पंख (विंग्स) क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार विंग कमांडर और एनसीसी कैडेट पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना सुबह करीब 6 बजे की है, जब एनसीसी एयर विंग के कैडेट्स के प्रशिक्षण सत्र के लिए विमान को बाहर लाया जा रहा था। विंग कमांडर कैडेट को उड़ान का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की तैयारी में थे, तभी एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस में तैनात निजी एजेंसी की गाड़ी अचानक रास्ते में आकर विमान से टकरा गई।