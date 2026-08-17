Rajasthan : 20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा सत्र होगा शुरू, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक

स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्‍थल है। इस स्‍थल की गरिमा को बनाए रखना सभी दलों के विधायकों की सामूहिक जिम्‍मेदारी होती है। स्पीकर देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम है। इससे सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का मार्ग प्रशस्त होता है। स्पीकर देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक, विधान सभा सत्र शांतिपूर्ण चलने पर सभी दलों की सहमति का सार्थक एवं महत्‍वपूर्ण कदम है।