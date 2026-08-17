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Rajasthan : 20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा सत्र होगा शुरू, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक

Rajasthan Vidhan Sabha Update : राजस्थान विधानसभा सत्र का षष्‍ठम सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। स्पीकर देवनानी ने कही कई अहम बातें।
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Sanjay Kumar Srivastava

Aug 17, 2026

rajasthan assembly session start 20 aug speaker called all party meeting

Rajasthan Assembly : राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। फाइल फोटो ANI

Rajasthan Vidhan Sabha Update : राजस्थान विधानसभा सत्र का षष्‍ठम सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्‍थान विधान सभा के षष्‍ठम सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक मंगलवार 18 अगस्‍त को प्रात: 11 बजे विधानसभा में बुलाई है। स्‍पीकर वासुदेव देवनानी की अध्‍यक्षता में यह सातवीं सर्वदलीय बैठक होगी। स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सदन को शांतिपूर्ण चलाने में सर्वदलीय बैठक अहम कदम है। सोलहवीं विधान सभा का षष्‍ठम सत्र गुरुवार 20 अगस्‍त से आरम्‍भ हो रहा है।

सभी दलों को किया गया है आमंत्रित

राजस्थान विधान सभा स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने बताया है कि बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष रफीक ख़ान, विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, मनोज कुमार, थावर चन्द को आमन्त्रित किया गया है।

सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्‍थल

स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्‍थल है। इस स्‍थल की गरिमा को बनाए रखना सभी दलों के विधायकों की सामूहिक जिम्‍मेदारी होती है। स्पीकर देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम है। इससे सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का मार्ग प्रशस्त होता है। स्पीकर देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक, विधान सभा सत्र शांतिपूर्ण चलने पर सभी दलों की सहमति का सार्थक एवं महत्‍वपूर्ण कदम है।

सर्वदलीय बैठकों से मिलता है विश्‍वास और सहयोग की भावना को बल

स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठकों की परंपरा लोकतांत्रिक संवाद और संसदीय समन्वय को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम रही है। सर्वदलीय बैठक से सदन के प्रभावी संचालन, जनमहत्व के विषयों पर सार्थक चर्चा तथा संसदीय परंपराओं एवं सदन की गरिमा के अनुरूप कार्यवाही संचालित करने में सकारात्मक वातावरण बनता है।

राजस्थान विधान सभा के स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठकों से आपसी संवाद, विश्वास और सहयोग की भावना को बल मिलता है, जिससे विधानसभा जनअपेक्षाओं के अनुरूप अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख भूमिका निभाने में सक्षम होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी सर्वदलीय बैठक भी षष्‍ठम सत्र को अधिक सुव्यवस्थित, गरिमापूर्ण और जनहित के प्रति समर्पित बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

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Updated on:

17 Aug 2026 06:24 pm

Published on:

17 Aug 2026 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : 20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा सत्र होगा शुरू, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक

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