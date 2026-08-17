जयपुर में CISF कैंपस के पास बम मिलने से मची अफरा-तफरी, पुलिस ने पहुंचकर ऐसे टाला बड़ा खतरा

बम निरोधक टीम ने संदिग्ध बम को भीड़ वाले इलाके से दूर ले जाने के बाद सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया। इसके लिए सुनसान जगह पर मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें बम को डिस्पोज किया गया। इस दौरान काफी तेज धमाका हुआ। अधिकारियों के अनुसार, बम को दोपहर करीब 2 बजे दूसरे स्थान पर ले जाकर डिस्पोज किया गया। इससे पहले मौके पर मौजूद लोगों को वहां से हटा दिया गया था, ताकि किसी तरह का खतरा न रहे।