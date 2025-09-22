Patrika’s Property Expo: नवरात्र से पहले प्रॉपर्टी खरीदारी का दिखा उत्साह, प्रोपेक्स के अंतिम दिन उमड़ी भीड़

Rajasthan Patrika's Property Expo 2025: राजस्थान पत्रिका के तीन दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का रविवार को समापन हो गया। सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे मेें एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में तीन दिन तक एक्सपो में आकर ग्राहकों ने अपने बजट और जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट की जानकारी ली।
माना जा रहा है कि जिन लोगों ने रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है, वे नवरात्र में गृह प्रवेश करेंगे। इसके अलावा निवेश के लिए भी लोग त्योहारी सीजन में बिल्डर्स और डवलपर्स से सम्पर्क करेंगे। रविवार सुबह 11 बजे से ही लोगों का प्रॉपर्टी एक्सपो में पहुंचना शुरू हो गया था। रात तक लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।
जो ग्राहक प्रोपेक्स में पहुंचे, उनमें से किसी ने डुप्लेक्स पसंद किया तो कोई ऐसा भी था, जिसने निवेश के हिसाब से प्लॉट में रुचि दिखाई। लग्जरी फ्लैट के चाहने वालों की कमी नहीं थी।
-शहर के बाहरी इलाके में खुलापन और आउटिंग के लिए लोगों ने फॉर्म हाउस प्रोजेक्ट में भी रुचि दिखाई।
-दूसरे शहरों से भी लोगों ने पहुंचकर अपने बजट और सेकंड होम के लिए च्वॉइस देखीं।