Patrika’s Property Expo: नवरात्र से पहले प्रॉपर्टी खरीदारी का दिखा उत्साह, प्रोपेक्स के अंतिम दिन उमड़ी भीड़

माना जा रहा है कि जिन लोगों ने रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है, वे नवरात्र में गृह प्रवेश करेंगे। इसके अलावा निवेश के लिए भी लोग त्योहारी सीजन में बिल्डर्स और डवलपर्स से सम्पर्क करेंगे। रविवार सुबह 11 बजे से ही लोगों का प्रॉपर्टी एक्सपो में पहुंचना शुरू हो गया था। रात तक लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।