Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Patrika’s Property Expo: नवरात्र से पहले प्रॉपर्टी खरीदारी का दिखा उत्साह, प्रोपेक्स के अंतिम दिन उमड़ी भीड़

जिन लोगों ने रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है, वे नवरात्र में गृह प्रवेश करेंगे। इसके अलावा निवेश के लिए भी लोग त्योहारी सीजन में बिल्डर्स और डवलपर्स से संपर्क करेंगे।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 22, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Patrika's Property Expo 2025: राजस्थान पत्रिका के तीन दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का रविवार को समापन हो गया। सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे मेें एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में तीन दिन तक एक्सपो में आकर ग्राहकों ने अपने बजट और जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट की जानकारी ली।

माना जा रहा है कि जिन लोगों ने रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है, वे नवरात्र में गृह प्रवेश करेंगे। इसके अलावा निवेश के लिए भी लोग त्योहारी सीजन में बिल्डर्स और डवलपर्स से सम्पर्क करेंगे। रविवार सुबह 11 बजे से ही लोगों का प्रॉपर्टी एक्सपो में पहुंचना शुरू हो गया था। रात तक लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में नवरात्र पर सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो: घर देखें, इनाम जीतें और विदेश यात्रा करें, निवेशकों के लिए खास ऑफर्स
जयपुर
Jaipur Biggest Property Expo Navratri

पसंद अपनी-अपनी

जो ग्राहक प्रोपेक्स में पहुंचे, उनमें से किसी ने डुप्लेक्स पसंद किया तो कोई ऐसा भी था, जिसने निवेश के हिसाब से प्लॉट में रुचि दिखाई। लग्जरी फ्लैट के चाहने वालों की कमी नहीं थी।

आउटिंग के लिए फॉर्म हाउस

-शहर के बाहरी इलाके में खुलापन और आउटिंग के लिए लोगों ने फॉर्म हाउस प्रोजेक्ट में भी रुचि दिखाई।

-दूसरे शहरों से भी लोगों ने पहुंचकर अपने बजट और सेकंड होम के लिए च्वॉइस देखीं।

ये भी पढ़ें

Property Expo: त्योहारी सीजन से पहले घर खरीदने का आखिरी मौका
जयपुर
Rajasthan-Patrika-Property-Expo-Propex-1-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 09:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika’s Property Expo: नवरात्र से पहले प्रॉपर्टी खरीदारी का दिखा उत्साह, प्रोपेक्स के अंतिम दिन उमड़ी भीड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.