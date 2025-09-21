Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Property Expo: त्योहारी सीजन से पहले घर खरीदने का आखिरी मौका

Rajasthan Patrika Property Expo Propex: शहर के बाहरी हिस्सों में फार्म हाउस योजना के विकल्प ग्राहकों को मिल रहे हैं। विला और लग्जरी अपार्टमेंट भी एक्सपो में ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 21, 2025

Rajasthan-Patrika-Property-Expo-Propex-1-1
रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान पत्रिका के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स के 12वें संस्करण में बड़ी संख्या में लोग शनिवार को पहुंचे। तीन दिवसीय आयोजन का रविवार को आखिरी दिन है।

ऐसे में त्योहारी सीजन से पहले घर का सलेक्शन इस एक्सपो में आकर किया जा सकता है। एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में चल रहे इस प्रोपेक्स में शनिवार को लोग परिवार के साथ पहुंचे। सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक हलचल रही। किसी ने फुली फर्निश्ड लैट में रुचि दिखाई तो कोई रेडी टू मूव डुप्लेक्स खरीदने के लिए पहुंचा।

ग्राहकों के लिए बहुत कुछ

शहर के बाहरी हिस्सों में फार्म हाउस योजना के विकल्प ग्राहकों को मिल रहे हैं। विला और लग्जरी अपार्टमेंट भी एक्सपो में ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। कॉमर्शियल प्रोजेट्स और प्लॉट्स के कई विकल्प भी ग्राहक देख रहे हैं।

लग्जरी, मॉर्डन प्रॉपर्टीज में ग्राहकों ने रुचि दिखाई। लकी ड्रॉ में विदेश यात्रा का मौका व एसी, फ्रिज से लेकर टीवी और अन्य उपहार भी दिए जाएंगे। स्पॉट बुकिंग पर बिल्डर-डवलपर्स देंगे पांच लाख रुपए तक की छूट।

इनका कहना है

एक ही छत के नीचे ग्राहकों को रेडी टू मूव से लेकर निवेश के विकल्प मिल रहे हैं। यही वजह है कि शहर और बाहर से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में अलग माहौल दिखेगा।
-ऋषभ अग्रवाल, निदेशक, मंगलम ग्रुप

प्रोपेक्स में प्रीमियम आवास से लेकर विला और अपार्टमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दूसरे शहरों के निवेशकों को भी आकर्षित कर रही है।
-विवेक चतुर्वेदी, एमडी, विराट ग्रुप

प्रोपेक्स के पहले दो दिन ग्राहक शहर भर से पहुंचे हैं। यहां प्राइम लोकेशन से लेकर बाहरी इलाकों के सभी प्रोजेक्ट की जानकारी मिल रही है। इससे ग्राहकों ने एक्सपो में रुचि दिखाई है।
-सौरभ सक्सेना, प्रेसिडेंट, राहबा

प्रोपेक्स में ग्राहकों को ढेरों विकल्प मिल रहे हैं। जयपुर व खाटूश्यामजी में भी निवेश के विकल्प हैं। दो दिनों में ग्राहकों का रेस्पॉन्स पिछले प्रोपेक्स की तरह बेहतरीन रहा है।
-अमित पारीक, चेयरमैन, रिप्लांट रियलगुरु प्राईवेट लिमिटेड

प्रॉपर्टी एक्सपो बिल्डर-डवलपर्स और ग्राहकों के बीच सेतु का काम करता है। यहां ग्राहकों को आवासीय और व्यवसायिक प्रोजेक्ट के साथ निवेश के भी बेहतरीन विकल्प मिलते हैं।
-विवेक चोरड़िया, डायरेक्टर, चोरड़िया बिल्डर्स

त्योहारी सीजन से पहले एक्सपो में लोगों ने बेहतरीन विकल्प चुना है। जो नवरात्र में गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, वे बड़ी संख्या में एक्सपो में आ रहे हैं।
-अमित कोटेचा, डायरेक्टर, गंगा कोटेचा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

21 Sept 2025 10:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Property Expo: त्योहारी सीजन से पहले घर खरीदने का आखिरी मौका

