Property Expo: त्योहारी सीजन से पहले घर खरीदने का आखिरी मौका

ऐसे में त्योहारी सीजन से पहले घर का सलेक्शन इस एक्सपो में आकर किया जा सकता है। एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में चल रहे इस प्रोपेक्स में शनिवार को लोग परिवार के साथ पहुंचे। सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक हलचल रही। किसी ने फुली फर्निश्ड लैट में रुचि दिखाई तो कोई रेडी टू मूव डुप्लेक्स खरीदने के लिए पहुंचा।