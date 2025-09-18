Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में नवरात्र पर सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो: घर देखें, इनाम जीतें और विदेश यात्रा करें, निवेशकों के लिए खास ऑफर्स

राजधानी जयपुर में नवरात्र पर रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो 19-21 सितंबर तक द ग्रैंड मोती पैलेस में होगा। प्रोपेक्स के 12वें एडिशन में घर देखने के साथ विदेश यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स इनाम और ऑन स्पॉट बुकिंग पर खास ऑफर्स मिलेंगे।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 18, 2025

Jaipur Biggest Property Expo Navratri
Rajasthan Patrika Property Expo

जयपुर: नवरात्र में गृह प्रवेश करने वालों के लिए खुशखबर है। शहरवासियों के लिए राजस्थान पत्रिका एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। द ग्रैंड मोती पैलेस में जयपुर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो 19 सितंबर से शुरू होगा।


राजस्थान पत्रिका की ओर से यह प्रोपेक्स 21 सितंबर तक होगा। प्रोपेक्स में लोग घर का सपना भी साकार करने के साथ कई इनाम भी जीतेंगे। साथ ही कई ऑफर्स भी मिलेंगे। जीएसटी के स्लैब में हुए बदलाव का फायदा भी एक्सपो में आने वाले ग्राहकों को मिलेगा। प्रोपेस के 12वें एडिशन में रियल एस्टेट की दुनिया के बड़े सितारे एक ही छत के नीचे नजर आएंगे।

घर देखो, इनाम जीतो और करो विदेश यात्रा


तीन दिन तक चलने वाले इस एक्सपो में विदेश यात्रा, एलईडी टीवी, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे आकर्षक इनामों की बारिश होगी। ऑन स्पॉट बुकिंग करने वाले ग्राहकों को बिल्डर्स और डेवलपर्स की ओर से विशेष छूट भी दी जाएगी। एक्सपो में आने वाले हर विजिटर के लिए कुछ न कुछ खास होगा। चाहे वो निवेशक हो, पहली बार घर खरीदने वाला हो या सिर्फ जानकारी लेने आया हो।


बाजार में नई जान, नवरात्र से शुरुआत


नवरात्र शुरू होने के साथ ही रियल एस्टेट मार्केट में बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। यह सिलसिला आगे कई महीने तक चलेगा। एक्सपो में स्मार्ट होम्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स और लोकेशन फोकस्ड स्कीम्स को प्राथमिकता दी गई है।


ग्राहकों के लिए पूरी सुविधा


टूर और थ्री मॉडल से प्रोजेक्ट्स को समझने में आसानी होगी। साथ ही फाइनेंसिंग एजेंसियों और लीगल एक्सपर्ट की ऑनसाइट मौजूदगी इंटीरियर डिजाइनर्स और वास्तु सलाहकारों से मुफ्त परामर्श मिलेगा।

Published on:

18 Sept 2025 08:46 am

जयपुर में नवरात्र पर सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो: घर देखें, इनाम जीतें और विदेश यात्रा करें, निवेशकों के लिए खास ऑफर्स

