जयपुर में नवरात्र पर सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो: घर देखें, इनाम जीतें और विदेश यात्रा करें, निवेशकों के लिए खास ऑफर्स



तीन दिन तक चलने वाले इस एक्सपो में विदेश यात्रा, एलईडी टीवी, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे आकर्षक इनामों की बारिश होगी। ऑन स्पॉट बुकिंग करने वाले ग्राहकों को बिल्डर्स और डेवलपर्स की ओर से विशेष छूट भी दी जाएगी। एक्सपो में आने वाले हर विजिटर के लिए कुछ न कुछ खास होगा। चाहे वो निवेशक हो, पहली बार घर खरीदने वाला हो या सिर्फ जानकारी लेने आया हो।