आखिरी मौका: 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी FREE कोचिंग सुविधा, ये है लास्ट डेट और अप्लाई करने का प्रोसेस

फोटो: पत्रिका
CM Anuprati Coaching Yojana 2025 Last Date: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत फ्री कोचिंग सुविधा के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2025 थी जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। ऐसे में जो भी योग्य विद्यार्थी अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं उनके पास अब सिर्फ एक दिन का मौका है।
राजस्थान सरकार की यह योजना SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत JEE, NEET, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग मुफ्त दी जाती है।
इस साल सरकार ने 30,000 विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा देने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 12,000 विद्यार्थी JEE और NEET के लिए चुने जाएंगे।
यदि कोई विद्यार्थी अपने गांव या शहर से बाहर कोचिंग करता है तो उसे 40,000 रुपए हर साल की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह सहायता हॉस्टल, भोजन और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है।
जो विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग