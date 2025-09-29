आखिरी मौका: 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी FREE कोचिंग सुविधा, ये है लास्ट डेट और अप्लाई करने का प्रोसेस

CM Anuprati Coaching Yojana 2025 Last Date: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत फ्री कोचिंग सुविधा के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2025 थी जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। ऐसे में जो भी योग्य विद्यार्थी अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं उनके पास अब सिर्फ एक दिन का मौका है।