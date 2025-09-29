Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

आखिरी मौका: 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी FREE कोचिंग सुविधा, ये है लास्ट डेट और अप्लाई करने का प्रोसेस

Free Coaching Last Date: राजस्थान सरकार की यह योजना SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Sep 29, 2025

फोटो: पत्रिका

CM Anuprati Coaching Yojana 2025 Last Date: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत फ्री कोचिंग सुविधा के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2025 थी जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। ऐसे में जो भी योग्य विद्यार्थी अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं उनके पास अब सिर्फ एक दिन का मौका है।

क्या है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना?

राजस्थान सरकार की यह योजना SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत JEE, NEET, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग मुफ्त दी जाती है।

इस साल सरकार ने 30,000 विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा देने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 12,000 विद्यार्थी JEE और NEET के लिए चुने जाएंगे।

मिलेगी आर्थिक सहायता

यदि कोई विद्यार्थी अपने गांव या शहर से बाहर कोचिंग करता है तो उसे 40,000 रुपए हर साल की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह सहायता हॉस्टल, भोजन और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है।

ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखें ये बातें

  • आवेदन SSO ID के माध्यम से किया जाएगा।
  • अभ्यर्थी को जनाधार कार्ड से जुड़ा डेटा ही पोर्टल पर मान्य माना जाएगा।
  • जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि स्वतः सत्यापित होंगे लेकिन यदि 10वीं या 12वीं की अंकतालिका वैध रूप से उपलब्ध नहीं है तो उन्हें अपलोड करने का विकल्प भी मिलेगा।
  • आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि जनाधार में आपके सभी दस्तावेज अपडेट और सत्यापित हों।

कल लास्ट डेट

जो विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में एक और हाईवे होगा फोरलेन, 400 करोड़ होंगे खर्च; दोपहिया वाहनों के लिए खास लेन होगी तैयार
अलवर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आखिरी मौका: 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी FREE कोचिंग सुविधा, ये है लास्ट डेट और अप्लाई करने का प्रोसेस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kirodi Lal Meena : फिर एक्शन मोड में आए मंत्री किरोड़ी मीणा, रात में फैक्ट्रियों में मारा छापा, पुलिस के लिए कहीं यह बात

जयपुर

बीकानेर की शेरनी के बाद अब रेखा डॉन को घसीटा, महिलाओं ने जमकर पीटा, पुलिस कर रही जांच

जयपुर

Muhana Mandi : हरी मिर्ची, ​शिमला मिर्च और टमाटर फिर हो रहे महंगे, आलू-प्याज और लहसुन में गिरावट

जयपुर

राजस्थान में इस बार हुई रेकॉर्ड तोड़ बारिश, फिर भी 95 से अधिक बांध खाली, जानें क्यों

Bhudoli-Dam-2
जयपुर

Railway News: बेटिकट यात्रियों से रेलवे मालामाल, बेटिकट वाले सीट पर, कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर्स गेट पर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.