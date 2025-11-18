गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, देशभर से 300 साधु-संतों आए जयपुर, कम्प्यूटर बाबा बोले: मांगें नहीं मानी तो मार्च में करेंगे दिल्ली कूच

राष्ट्रीय बैठक के आयोजक कम्प्यूटर बाबा ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करना समय की मांग है। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु-संतों की बात अवश्य मानेंगे। वे गाय राष्ट्र माता घोषित करने सहित सभी मांगें मानेंगे। इस कूच का नेतृत्व जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करेंगे। उन्होंने कहा कि आज देशभर में गौमाता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। गाय सडक़ों पर भटक रही हैं। भूख-प्यास से मर रही हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। यह केवल सरकार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक असफलता है।