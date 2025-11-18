जैसलमेर हादसे के बाद 200 से ज्यादा कारखाने बंद, बस बॉडी बिल्डर्स उद्योग संकट में

ऑल राजस्थान बस ट्रक बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के महामंत्री महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि उद्योग सालों से तय मानकों के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई ने सभी को परेशान कर दिया। उनका कहना है कि तैयार बसें तो आरटीओ पासिंग के दौरान जांच से गुजरती ही हैं, फिर भी बिना वजह कई बसों को सीज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 98% कारखानों के पास बस कोड नहीं है, जबकि 22B सेल्फ-सर्टिफिकेशन पहले से लागू था। अब अचानक रोक लगा देने से पूरा उद्योग ठप हो गया है।