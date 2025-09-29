जयपुर सेंट्रल जेल में फिर बड़ी लापरवाही उजागर, 32 मोबाइल मिले, 17 केस दर्ज

जयपुर सेंट्रल जेल। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बीते 21 दिन में जेल से 32 मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह खुलासा जेल प्रशासन की ओर से किया गया है, जिसने 7 सितंबर से अब तक 17 रिपोर्ट लालकोठी थाने में दर्ज करवाई हैं। इन घटनाओं ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जेल प्रशासन की ओर से जेल परिसर में तलाशी अभियान भी तेज कर दिए गए हैं। लगातार मोबाइल की बरामदगी से जेल प्रशासन की नींद उड़ गई है। एक के बाद एक मोबाइल मिलने से यह आशंका जताई जा रही है कि जेल के अंदर मोबाइल की आपूर्ति कोई संगठित गिरोह कर रहा है या फिर जेल स्टाफ की मिलीभगत से ये मोबाइल अंदर पहुंच रहे हैं।
कुछ दिन पहले कैदियों की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने का मामला भी सामने आ चुका है। यह वीडियो जेल के अंदर ही बनाया गया था, जो अब वायरल हो चुका है।
जेल प्रशासन ने इन घटनाओं के बाद सख्त रुख अपनाया है। अब तक 17 केस दर्ज किए जा चुके हैं। सभी एफआइआर लालकोठी थाना पुलिस को सौंपी गई हैं, जो अब इन मामलों की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मोबाइल अंदर कैसे पहुंचे और इनका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया।
