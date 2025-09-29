जयपुर सेंट्रल जेल में फिर बड़ी लापरवाही उजागर, 32 मोबाइल मिले, 17 केस दर्ज

जयपुर। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बीते 21 दिन में जेल से 32 मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह खुलासा जेल प्रशासन की ओर से किया गया है, जिसने 7 सितंबर से अब तक 17 रिपोर्ट लालकोठी थाने में दर्ज करवाई हैं। इन घटनाओं ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।