Saudi Arabia में पहली बार मक्का-मदीना के बीच बुलेट ट्रेन चलाएंगी 32 महिलाएं

जयपुरPublished: Jan 03, 2023 11:36:05 pm Submitted by: Aryan Sharma

नारी शक्ति : रेल कंपनी ने मनाया पहले जत्थे के ग्रेजुएशन का जश्न

रियाद. इस्लामी देश सऊदी अरब (Saudi Arabia) में पहली बार महिलाएं बुलेट ट्रेन (Bullet Train) चलाती नजर आएंगी। सऊदी अरब रेल कंपनी (सार) (Saudi Railway Company (SAR)) ने हाल ही 32 सऊदी महिलाओं के ग्रेजुएशन (Graduation) का जश्न मनाया। महिला ट्रेन ड्राइवरों का यह पहला जत्था दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों (One of the fastest in the world) में से एक Haramain Express Train चलाएगा।

सार ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट (The SAR published a video on its official account on Twitter) पर इन महिलाओं के ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग साझा की है। इनके ट्रेनर और ट्रेन के कैप्टन मोहम्मद शाकेर ने कहा कि Haramain Express Train पुरुष और महिला कैप्टन को ट्रेनिंग देने की इच्छुक है, ताकि वे सुरक्षा के सर्वोच्च मानक हासिल कर सकें। ये महिलाएं पूरे पश्चिम एशिया में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई हैं। इन महिलाओं का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान तीर्थयात्रियों को पहुंचाकर उन्हें शानदार तरीके से काम करने की प्रेरणा मिली।