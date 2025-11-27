Rajasthan: SMS अस्पताल में 34 साल के युवक को मिला नया जीवन, चिकित्सकों ने रोबोटिक सर्जरी से दुर्लभ बीमारी का किया ऑपरेशन

34 वर्षीय सीकर निवासी मरीज पिछले सात वर्षों से लगातार पेट दर्द और पाचन की समस्या से जूझ रहा था। वर्ष 2018 से उसे भोजन करने के बाद तेज दर्द, भूख में कमी, घबराहट और कमजोरी की शिकायत रहने लगी। कई अस्पतालों में जांच और उपचार के बावजूद उसके दर्द की असली वजह सामने नहीं आ पा रही थी। पिछले छह महीनों में मरीज की हालत तेजी से बिगड़ गई और उसका वजन करीब 20 किलो तक कम हो गया। स्थिति यह थी कि उसका हीमोग्लोबिन घटकर केवल 5.8 ग्राम रह गया था।