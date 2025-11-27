Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: SMS अस्पताल में 34 साल के युवक को मिला नया जीवन, चिकित्सकों ने रोबोटिक सर्जरी से दुर्लभ बीमारी का किया ऑपरेशन

SMS Hospital: पिछले छह महीनों में मरीज की हालत तेजी से बिगड़ गई और उसका वजन करीब 20 किलो तक कम हो गया। स्थिति यह थी कि उसका हीमोग्लोबिन घटकर केवल 5.8 ग्राम रह गया था।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 27, 2025

SMS Hospital operation

सर्जरी में शामिल चिकित्सक (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल ने एक बार फिर उन्नत चिकित्सा तकनीक में अपनी दक्षता साबित की है। अस्पताल के सर्जरी विभाग ने मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम (MALS) जैसी अत्यंत दुर्लभ बीमारी का रोबोटिक सर्जरी से सफल ऑपरेशन किया है। इस जटिल प्रक्रिया के बाद मरीज को नया जीवन मिला है।

34 वर्षीय सीकर निवासी मरीज पिछले सात वर्षों से लगातार पेट दर्द और पाचन की समस्या से जूझ रहा था। वर्ष 2018 से उसे भोजन करने के बाद तेज दर्द, भूख में कमी, घबराहट और कमजोरी की शिकायत रहने लगी। कई अस्पतालों में जांच और उपचार के बावजूद उसके दर्द की असली वजह सामने नहीं आ पा रही थी। पिछले छह महीनों में मरीज की हालत तेजी से बिगड़ गई और उसका वजन करीब 20 किलो तक कम हो गया। स्थिति यह थी कि उसका हीमोग्लोबिन घटकर केवल 5.8 ग्राम रह गया था।

CT एंजियोग्राफी से बीमारी का चला पता

रूटीन जांचों में कारण नहीं मिलने के बाद डॉक्टरों ने CT एंजियोग्राफी कराने का निर्णय लिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पाचन तंत्र तक रक्त ले जाने वाली मुख्य धमनी लगभग 70 प्रतिशत तक बाधित है। जन्मजात संरचना के कारण मौजूद एक मांसपेशीय बैंड इस धमनी पर दबाव डाल रहा था, जिससे भोजन के बाद खून की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। चिकित्सा विज्ञान में इसे ही MALS कहा जाता है।

सामान्य जांच में नहीं समझ आती बीमारी

डॉ. जीवन कांकरिया ने बताया कि यह बीमारी बेहद दुर्लभ है और एक लाख में केवल एक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसका सही निदान करना है, क्योंकि शुरुआती लक्षण अक्सर गैस्ट्रिक समस्या जैसे लगते हैं और सामान्य जांचों में यह स्थिति दिखती नहीं है।

टीम में ये लोग रहे शामिल

एसएमएस अस्पताल में यह ऑपरेशन अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी और ICG तकनीक की मदद से किया गया। ऑपरेशन सफल रहने के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। न तो उसे अब पेट दर्द होता है और न ही भोजन करने में कोई परेशानी रहती है। इस सर्जरी को डॉ. जीवन कांकरिया और उनकी टीम में डॉ. सुशील भाटी, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. कंचन और डॉ. इंदू ने मिलकर पूरा किया।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: लाइफ लाइन स्टोर में कथित करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश; संगठित भ्रष्टाचार की परतें उधड़ने लगीं, अधिकारियों की चुप्पी सवालों में
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 06:08 pm

Published on:

27 Nov 2025 05:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: SMS अस्पताल में 34 साल के युवक को मिला नया जीवन, चिकित्सकों ने रोबोटिक सर्जरी से दुर्लभ बीमारी का किया ऑपरेशन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan ACB: 20000 रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार, 2 माह पहले ही थाने में हुआ था तैनात

Rajasthan ACB
जयपुर

AI ने लिखी इंसानियत की सबसे खूबसूरत कहानी, 17 साल बाद अपने माता-पिता से मिली बेटी

जयपुर

राजस्थान भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित, 9 उपाध्यक्ष और 7 मंत्री सहित 34 नामों की घोषणा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan BJP
जयपुर

काउंसलिंग से आगे: कक्षा आधारित भावनात्मक सीख का समय

ओपिनियन

Holiday 2025: दिसंबर में मिलेगी 12 दिन की छुट्टियां, सिर्फ 19 दिन खुलेंगे राजस्थान के स्कूल, देखें हॉलिडे लिस्ट

Holiday
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.