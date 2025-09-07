राजस्थान में भारी बारिश: 35000 किमी सड़कें क्षतिग्रस्त, इन जिलों में सड़कों को भारी नुकसान

जयपुर। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रदेश में अब तक करीब 35 हजार किलोमीटर सड़कें टूटने की जानकारी एकत्रित हो पाई है। इनमें राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला और अन्य सड़कें शामिल है। इनमे शहरी सड़कें शामिल नहीं हैं। इसकी जानकारी नगरीय विकास विभाग अलग से जुटा रहा है।