राजस्थान में भारी बारिश: 35000 किमी सड़कें क्षतिग्रस्त, इन जिलों में सड़कों को भारी नुकसान

जयपुर। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रदेश में अब तक करीब 35 हजार किलोमीटर सड़कें टूटने की जानकारी एकत्रित हो पाई है। इनमें राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला और अन्य सड़कें शामिल है। इनमे शहरी सड़कें शामिल नहीं हैं। इसकी जानकारी नगरीय विकास विभाग अलग से जुटा रहा है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब पांच हजार किलोमीटर स्टेट हाईवे को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में करीब 17 हजार किलोमीटर स्टेट हाईवे हैं। इसी तरह करीब सात हजार किलोमीटर मुख्य जिला सड़कों और करीब 23 हजार किमी अन्य सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है।
अभी ये आंकड़े प्रारंभिक तौर पर जुटाए गए है। कुल कितने किलोमीटर सड़कें टूटी है। इसका आंकड़ा बारिश खत्म होने के बाद सामने आएगा। राज्य सरकार ने तय किया है कि करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर सड़कों को दिवाली से पहले ठीक करवाने की कोशिश रहेगी।
बारां, दौसा, डीडवाना, उदयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, कोटा, नागौर, राजसमंद जिलों में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। इन जिलों में एक हजार से डेढ़ हजार किमी. तक सड़कें टूट चुकी है।
नेशनल हाईवे: 3,534 किमी
राज्य राजमार्ग: 16,943 किमी
मुख्य जिला सड़कें: 13,950 किमी
अन्य जिला सड़कें: 14001 किमी
ग्रामीण सड़कें: 1,39,206 किमी