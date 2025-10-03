IMD Alert: अगले 72 घंटे में ‘झोंकदार तेज हवाओं’ के साथ होगी ‘भारी बारिश’, 04, 05, 06, 07 अक्टूबर के लिए आ गया राजस्थान में येलो अलर्ट

6 अक्टूबर को इस तंत्र का सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। अजमेर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और खैरथल-डीडवाना सहित कई जिलों में झोंकदार हवाओं (30-40 Kmph), गरज-चमक और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है।