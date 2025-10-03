Patrika LogoSwitch to English

Weather Update : राजस्थान में ट्रफ लाइन सक्रिय, 4-5-6-7 अक्टूबर को झमाझम बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग ने आज 3 अक्टूबर को नया अपडेट जारी किया है। जानें राजस्थान में आज कहां होगी बारिश। वहीं राजस्थान में ट्रफ लाइन सक्रिय है। राजस्थान में 4-5-6-7 अक्टूबर को झमाझम बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट आया है।

2 min read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 03, 2025

Weather Update Rajasthan Trough Line Active Meteorological Department Alert for heavy rain on 4-5-6-7 October

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। गुरुवार से राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन सक्रिय है। इसके प्रभाव से राजस्थान में अभी 4 दिन बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार 3 अक्टूबर को जारी अपने Prediction में नागौर जिले और आस-पास के क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली, मेघगर्जन और कहीं-कहीं पर तेज ​हवा चलने की संभावना है। जिसकी गति 20-25 KMPH रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है।

राजस्थान : 4 अक्टूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन सक्रिय है। उत्तर-पश्चिम भारत में 4 अक्टूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से राज्य के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है। जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान (5-6 अक्टूबर) और पूर्वी राजस्थान (6 अक्टूबर) को भारी बारिश की संभावना है। पांच से सात अक्टूबर के दौरान पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।

सबसे अधिक बारिश अलवर, श्रीगंगानगर में सबसे अधिक तापमान

मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में गुरुवार को जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश अलवर में 5MM हुई। कल दिन में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 37.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री रिकॉर्ड हुआ।

जयपुर मौसम : आज अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी

जयपुर में मौसम सुहावना है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हवा नहीं चल रही है। बारिश की संभावना बलवती है। जयपुर में सुबह 8 बजे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह कल इसी वक्त के तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं आज जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के मुकाबले आज अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

