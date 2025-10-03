Weather Update : राजस्थान में ट्रफ लाइन सक्रिय, 4-5-6-7 अक्टूबर को झमाझम बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट

Weather Update : राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। गुरुवार से राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन सक्रिय है। इसके प्रभाव से राजस्थान में अभी 4 दिन बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार 3 अक्टूबर को जारी अपने Prediction में नागौर जिले और आस-पास के क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली, मेघगर्जन और कहीं-कहीं पर तेज ​हवा चलने की संभावना है। जिसकी गति 20-25 KMPH रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है।