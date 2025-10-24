450 से ज्यादा हलवाई, 41 भट्टियों पर बनाएंगे प्रसादी, खोले के हनुमान मंदिर में इस तारीख को होगा लक्खी महोत्सव

खोले के हनुमानजी स्थित नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री बीएम शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित 11 शिवालय समेत खोले के हनुमानजी, रामचन्द्र जी, प्रेमभाया, गायत्री माता, गंगा माता सहित अन्य मन्दिरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। आसपास के क्षेत्र के 61 मन्दिरों में भी मूंग, मोठ, बाजरा, चावल, मिक्स सब्जी व पूड़ी सहित अन्य व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा।