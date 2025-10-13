राजस्थान में 600 करोड़ की दवाइयां हर साल मिल रही अमानक या नकली, बाजार में जाने के बाद चल रहा पता

दवा विशेषज्ञों के अनुसार दवा के बैच में 50 हजार से 5 लाख तक टेबलेट या शीशियों का निर्माण किया जाता है। यह निर्माता की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है कि वह एक बैच में कितनी दवाओं का निर्माण कर सकता है। किसी दस दवा की एक स्ट्रिप की कीमत 250 रुपए है। कंपनी उस बैच की एक लाख स्ट्रिप बनाती है तो उस बैच की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए होती है। कई बार तो दवा की बड़ी मात्रा बिक जाने पर उसके अमानक या नकली होने का पता चलता है।