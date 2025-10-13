Rajasthan: राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम की गाड़ी पर जालोर में हमला, ड्राइवर के साथ मारपीट

जालोर। राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की गाड़ी पर रविवार रात जालोर में वाहन सवार कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू की।
पूर्व मंत्री मेघवाल जालोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अपनी गाड़ी से निकले थे। इस दौरान अन्य गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने गाड़ी को रोका और चालक के साथ मारपीट की। इस दौरान दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे गोविंद राम मेघवाल की तरफ के शीशे को भी तोड़ दिया।
पूर्व मंत्री मेघवाल ने बताया कि पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत जालोर पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दे रखी है। इसी सिलसिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रात करीब 8 बजे कांग्रेस कार्यालय से होटल में गाड़ी से जा रहे थे। इस दौरान पीछे से गाड़ी में सवार आए दो-तीन जनों ने गाड़ी को रोक कर चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी।
बीच बचाव के लिए आसपास के लोग आ गए, तो हमलावरों ने उनके साथ भी हाथापाई की। मैंने तुरंत जालौर एसपी को फोन किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही हमलावर भाग निकले। पुलिस ने राजेन्द्र नामक एक युवक को पकड़ लिया है। थाने में मामला दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं।
जालोर
राजस्थान न्यूज़
