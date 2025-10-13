Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan: राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम की गाड़ी पर जालोर में हमला, ड्राइवर के साथ मारपीट

Govind Ram Meghwal: राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की गाड़ी पर रविवार रात जालोर में वाहन सवार कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया।

less than 1 minute read

जालोर

image

Anil Prajapat

Oct 13, 2025

जालोर। राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की गाड़ी पर रविवार रात जालोर में वाहन सवार कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू की।

पूर्व मंत्री मेघवाल जालोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अपनी गाड़ी से निकले थे। इस दौरान अन्य गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने गाड़ी को रोका और चालक के साथ मारपीट की। इस दौरान दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे गोविंद राम मेघवाल की तरफ के शीशे को भी तोड़ दिया।

कांग्रेस कार्यालय से होटल जा रहे थे, तभी हुआ हमला

पूर्व मंत्री मेघवाल ने बताया कि पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत जालोर पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दे रखी है। इसी सिलसिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रात करीब 8 बजे कांग्रेस कार्यालय से होटल में गाड़ी से जा रहे थे। इस दौरान पीछे से गाड़ी में सवार आए दो-तीन जनों ने गाड़ी को रोक कर चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी।

बचाने आए लोगों से भी हाथापाई

बीच बचाव के लिए आसपास के लोग आ गए, तो हमलावरों ने उनके साथ भी हाथापाई की। मैंने तुरंत जालौर एसपी को फोन किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही हमलावर भाग निकले। पुलिस ने राजेन्द्र नामक एक युवक को पकड़ लिया है। थाने में मामला दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 07:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम की गाड़ी पर जालोर में हमला, ड्राइवर के साथ मारपीट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां बनेगा टू-लेन रेलवे अंडरब्रिज, नेशनल हाइवे बाइपास की राह होगी आसान

railway-underbridge
जालोर

जालोर में दिल दहला देने वाली वारदात: हथौड़े से हमला कर पत्नी की हत्या… फिर टांके में कूदकर दी जान

Rajasthan Police
जालोर

Rajasthan: राजस्थान में 35 हजार लेकर भी ‘रिश्वतखोर’ ASI का मन नहीं भरा, 65 हजार और मांगे, फिर हो गया खेल

ASI arrested in Jalore
जालोर

Good News: ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा तोहफा, राजस्थान में यहां बनेगी नई सड़क, खर्च होंगे करोड़ों रुपए

New road in rajasthan
जालोर

जालोर में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से मची सनसनी, लोगों ने नशेड़ी समझ पुलिस को किया था फोन

jalore news
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.