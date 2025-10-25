RAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले, किसे कहां लगाया, देखें पूरी लिस्ट

फाइल फोटो- पत्रिका
Transfer List: राज्य सरकार ने शनिवार देर रात एक आदेश जारी कर 67 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें से 24 को एसडीएम लगाया गया है। तबादला सूची में उन आरएएस अफसरों का नाम भी है, जो दो दिन पहले ही पदोन्नत हुए थे।
आदेश के अनुसार गजेन्द्र सिंह राठौड़ को सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, भागचंद बधाल को जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त, दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव के पद पर लगाया गया है। गुंजन सोनी को संस्कृत विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, संजय कुमार माथुर को एडीएम तृतीय जयपुर, नरेन्द्र कुमार वर्मा को अतिरिक्त कलक्टर जयपुर पूर्व के पद पर लगाया गया है।
इसी तरह बृजमोहन नोगिया को सचिव राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रदीप यादव को नगरीय विकास एवं आवास विभाग में उप सचिव के पद पर लगाया गया है। सरकार ने नरेन्द्र कुमार जैन प्रथम, भूपेन्द्र कुमार यादव, सुरेन्द्र प्रसाद, अमित कुमार मीना के तबादले निरस्त भी किए हैं।
