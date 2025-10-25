राजस्थान में तबादलों के बाद 900 प्रिंसिपलों ने नहीं किया कार्यग्रहण, जानें क्यों

राज्य में तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध के बाद भी शिक्षा विभाग ने 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले किए थे। प्रदेश में करीब तेरह हजार प्रधानाचार्य हैं। करीब डेढ़ साल बाद विभाग ने प्रिंसिपल की तबादला सूची जारी की। राज्य में करीब 19 हजार प्रिंसिपल के पद स्वीकृत है। इनमें से करीब 4 हजार पद खाली चल रहे थे।