77वां गणतंत्र दिवस: दौसा में मंत्री ने छुए वीरांगनाओं के पैर, राज्यपाल ने SMS स्टेडियम में फहराया तिरंगा

जयपुर की बड़ी चौपड़ पर भी गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिला। पूर्व दिशा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा फहराया, जबकि दक्षिण दिशा में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संविधान की बदौलत सत्ता में आए हैं, वही आज संविधान को कमजोर करने की बात कर रहे हैं।