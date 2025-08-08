8-21 August Weather: राजस्थान में फिर होगी ‘मानसून की धमाकेदार बारिश’, IMD ने मेघगर्जन-वज्रपात की चेतावनी के साथ दिया 72 घंटे का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आगामी सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में अगले कुछ दिनों तक सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। खासतौर पर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में बारिश में कमी रह सकती है।