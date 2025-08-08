8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

8-21 August Weather: राजस्थान में फिर होगी ‘मानसून की धमाकेदार बारिश’, IMD ने मेघगर्जन-वज्रपात की चेतावनी के साथ दिया 72 घंटे का येलो अलर्ट

Weekly Weather Forecast: 9 अगस्त से उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 08, 2025

बारिश की AI तस्वीर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आगामी सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में अगले कुछ दिनों तक सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। खासतौर पर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में बारिश में कमी रह सकती है।

9 से 12 अगस्त को बारिश का अलर्ट

हालांकि, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 9 अगस्त से उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के अनुसार 9 से 12 अगस्त के बीच भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यह बारिश किसानों और आमजन के लिए राहत भरी हो सकती है लेकिन ज्यादा वर्षा की संभावना नहीं जताई गई है।

दूसरे सप्ताह में होगी सामान्य से अधिक बारिश

15 से 21 अगस्त के दौरान राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस दौरान दक्षिणी राजस्थान में सामान्य से अधिक जबकि शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। इससे खेती-किसानी में मदद मिलने की संभावना है।

येलो अलर्ट जारी: वज्रपात और मेघगर्जन की चेतावनी

राज्य के कुछ जिलों के लिए अगले 72 घंटों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इन जिलों में वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है:

8 अगस्त: अलवर, भरतपुर, धौलपुर
9 अगस्त: अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर
10 अगस्त: अलवर, भरतपुर, करौली, सीकर

Published on:

08 Aug 2025 07:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 8-21 August Weather: राजस्थान में फिर होगी ‘मानसून की धमाकेदार बारिश’, IMD ने मेघगर्जन-वज्रपात की चेतावनी के साथ दिया 72 घंटे का येलो अलर्ट

