Accident : राजस्थान से बिहार जा रही बस यूपी में पलटी, मची चीख-पुकार, 24 यात्री घायल, छठ महापर्व पर जा रहे थे घर

दीपावली के बाद छठ महापर्व पर घर जा रहे यात्रियों के लिए गुरुवार सुबह का समय भयावह साबित हुआ। जयपुर से बिहार के मधुबनी जिले के लिए रवाना हुई एक लग्जरी बस उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। बस ओवरटेक के दौरान अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे में 24 यात्री घायल हो गए, जबकि बस में कुल 80 लोग सवार थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा गुरुवार सुबह करीब छह बजे बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ। बस जयपुर से रात में रवाना हुई थी और यात्रियों में ज्यादातर बिहार के विभिन्न जिलों — मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और समस्तीपुर के रहने वाले लोग थे। सभी छठ महापर्व मनाने अपने घर जा रहे थे। अचानक सड़क पर ओवरटेक करने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।
हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और तरयासुजान थाने की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी यात्री की मौत की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। बस को सड़क से हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई, जिससे करीब दो घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही।
पुलिस ने बताया कि बस जयपुर से रवाना हुई थी और मधुबनी पहुंचने वाली थी। हादसे के समय बस में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे। यात्रियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
