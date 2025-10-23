Accident : राजस्थान से बिहार जा रही बस यूपी में पलटी, मची चीख-पुकार, 24 यात्री घायल, छठ महापर्व पर जा रहे थे घर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा गुरुवार सुबह करीब छह बजे बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ। बस जयपुर से रात में रवाना हुई थी और यात्रियों में ज्यादातर बिहार के विभिन्न जिलों — मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और समस्तीपुर के रहने वाले लोग थे। सभी छठ महापर्व मनाने अपने घर जा रहे थे। अचानक सड़क पर ओवरटेक करने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।