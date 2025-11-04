टैक्स जागरूकता का कार्टून ट्विस्ट, मोटू-पतलू अब बनेंगे टैक्स गुरु

सीबीएसई ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों से अपील की है कि वे इन कामिक्स को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तक पहुंचाएं और इन्हें कक्षा गतिविधियों व सह-पाठयक्रम कार्यक्रमों में शामिल करें ताकि छात्रों में टैक्स अनुपालन और नागरिक जिम्मेदारी की समझ विकसित की जा सके। इन कामिक्स का उद्देश्य बच्चों को कर व्यवस्था की बुनियादी समझ सरल और मनोरंजक तरीके से देना है। देश के प्रिय कार्टून पात्र मोटू और पतलू अब बच्चों को यह बताएंगे कि टैक्स कैसे देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है, चाहे वह सडक़ और अस्पताल हों या स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे। यह आठ भागों वाली श्रृंखला आयकर विभाग के जनसंपर्क, प्रकाशन और प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रत्येक कहानी में मोटू और पतलू रोजमर्रा की स्थितियों से गुजरते हुए बच्चों को यह समझाते हैं कि टैक्स देना क्यों जरूरी है और इससे देश को क्या लाभ होता है।