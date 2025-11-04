डंपर से मौत के बाद मची लूट, शव ले जाने के लिए एंबुलेंस चालकों ने की मनमानी, अब होगी ये बड़ी कार्रवाई

हादसे में निवाई के दो सगे भाई सुरेश और महेश की भी जान चली गई। दोनों जयपुर में हलवाई का काम करते थे और दिवाली के बाद अपने गांव लौट रहे थे। उनके परिजन गंगाधर मीणा ने बताया कि प्रशासन या अस्पताल की ओर से शव घर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमें शवों को निवाई ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस चालकों को 2200 रुपए देने पड़े है। सरकार की ओर से कोई फ्री सुविधा नहीं दी गई। ऐसे में क्या करें।