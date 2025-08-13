Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में डेढ़ साल के मासूम के साथ ट्रेन के आगे कूदी मां, दोनों की दर्दनाक मौत

मालपुरा गेट थाना इलाके में एक मां ने डेढ़ साल के मासूम के साथ ट्रेन के आगे कूद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजन को सुपुर्द कर दिए।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 13, 2025

jaipur news
फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। मालपुरा गेट थाना इलाके में एक मां ने डेढ़ साल के मासूम के साथ ट्रेन के आगे कूद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजन को सुपुर्द कर दिए।

थानाप्रभारी मुनेन्द्र सिंह ने बताया कि सुसाइड करने वाली सीतापुरा निवासी प्रिया सिंह (27) ने बेटे आर्विक के साथ तड़के 4:30 बजे सीतापुरा स्थित गोवर्धन नगर फाटक पर ट्रेन के आगे छलांग लगाई थी। ट्रेन से टकराने के कारण दोनों के शव क्षत-विक्षत होकर उछलकर दूर जा गिरे। सूचना पर मालपुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों को महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया।

image

वर्ष 2020 में हुई थी शादी

सुंदर विहार सीतापुरा निवासी रेणु देवी ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी बेटी प्रिया की शादी 14 मई 2020 को विश्वकर्मा रोड नम्बर 17 निवासी विकास से हुई थी। ऑटो चालक विकास माता-पिता के साथ रहता है। आरोप है कि विकास पर 18 से 19 लाख रुपए का कर्जा था। उधार देने वाले जब तकाजा करने घर आने लगे तो ससुराल वाले प्रिया को आगे कर देते थे। जब प्रिया ने मां को यह बताया तो उन्होंने सास-ससुर और पूरे परिवार के सामने यह बात रखी। हालांकि ससुराल पक्ष का कहना था कि परिवार के मामले में पीहर पक्ष न बोले। इसके बाद प्रिया काफी परेशान रहने लगी थी।

11 अगस्त को पति ने किया था झगड़ा

प्रिया 24 जुलाई को पीहर सुंदर विहार आई थी। उसके बाद विकास माता-पिता को लेकर वहां पहुंचा। झगड़े के बाद लौट गया। 11 अगस्त को विकास दिन में आया और बेटी से फिर झगड़ने लगा। इसके बाद प्रिया बिना खाना खाए ही सो गई। अगले दिन परिजन सोकर उठे तो वह घर में नहीं थी। कुछ देर बाद आत्महत्या की सूचना मिली।

13 Aug 2025 09:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में डेढ़ साल के मासूम के साथ ट्रेन के आगे कूदी मां, दोनों की दर्दनाक मौत

