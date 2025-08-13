जयपुर में डेढ़ साल के मासूम के साथ ट्रेन के आगे कूदी मां, दोनों की दर्दनाक मौत

सुंदर विहार सीतापुरा निवासी रेणु देवी ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी बेटी प्रिया की शादी 14 मई 2020 को विश्वकर्मा रोड नम्बर 17 निवासी विकास से हुई थी। ऑटो चालक विकास माता-पिता के साथ रहता है। आरोप है कि विकास पर 18 से 19 लाख रुपए का कर्जा था। उधार देने वाले जब तकाजा करने घर आने लगे तो ससुराल वाले प्रिया को आगे कर देते थे। जब प्रिया ने मां को यह बताया तो उन्होंने सास-ससुर और पूरे परिवार के सामने यह बात रखी। हालांकि ससुराल पक्ष का कहना था कि परिवार के मामले में पीहर पक्ष न बोले। इसके बाद प्रिया काफी परेशान रहने लगी थी।