स्वास्थ्य जांच में नई क्रांति: छात्र ध्रुव के दो आविष्कार चर्चा में, हेल्थ और दवा जांच के लिए इनोवेटिव स्ट्रिप्स विकसित

ध्रुव के पिता डॉ. ऋषि शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात इम्यूनोथैरेपी ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ हैं। वहीं उनकी मां अंजू शर्मा गृहिणी हैं और ध्रुव की पढ़ाई तथा प्रयोगों में लगातार सहयोग करती रही हैं। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि कक्षा 8 के छात्र ध्रुव की यह उपलब्धि भविष्य में चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र में उनके मजबूत योगदान की नींव रखती है। यह सफलता न केवल स्कूल बल्कि पूरे जयपुर के लिए गर्व का विषय है।