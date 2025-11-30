Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

स्वास्थ्य जांच में नई क्रांति: छात्र ध्रुव के दो आविष्कार चर्चा में, हेल्थ और दवा जांच के लिए इनोवेटिव स्ट्रिप्स विकसित

स्वास्थ्य और औषधीय गुणवत्ता जांच से जुड़े दो आविष्कारों के लिए आधिकारिक रूप से पेटेंट फाइल किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 30, 2025

जयपुर। शहर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8 के छात्र ध्रुव शर्मा ने 14 साल की उम्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। ध्रुव ने स्वास्थ्य और औषधीय गुणवत्ता जांच से जुड़े दो आविष्कारों के लिए आधिकारिक रूप से पेटेंट फाइल किया है। यह उपलब्धि ध्रुव की वैज्ञानिक समझ, लगातार जिज्ञासा और समाज के प्रति संवेदनशील सोच को दर्शाती है।

ध्रुव का पहला आविष्कार कलरिमेट्रिक वेलनेस स्ट्रिप है। यह स्ट्रिप पसीने, लार या मूत्र के संपर्क में आते ही रंग बदल देती है और शरीर के हाइड्रेशन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और आयरन की स्थिति की जानकारी देती है। यह तकनीक बिना किसी मशीन के, कम खर्च में आम लोगों के लिए आसान स्वास्थ्य जांच का विकल्प बन सकती है।

उनका दूसरा आविष्कार एंटीबायोटिक ऑथेंटिसिटी स्ट्रिप है। यह स्ट्रिप मौखिक एंटीबायोटिक टैबलेट्स की असलियत की पहचान करती है। देश में नकली दवाओं की चुनौती को देखते हुए यह तकनीक लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

ध्रुव के पिता डॉ. ऋषि शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात इम्यूनोथैरेपी ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ हैं। वहीं उनकी मां अंजू शर्मा गृहिणी हैं और ध्रुव की पढ़ाई तथा प्रयोगों में लगातार सहयोग करती रही हैं। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि कक्षा 8 के छात्र ध्रुव की यह उपलब्धि भविष्य में चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र में उनके मजबूत योगदान की नींव रखती है। यह सफलता न केवल स्कूल बल्कि पूरे जयपुर के लिए गर्व का विषय है।

ये भी पढ़ें

कुएं में कूदी महिला, परिवार ने किया मना तो जांबाज कांस्टेबल गोपाल खुद बचाने गए 150 फीट की गहराई में, कालवाड़ में सुरक्षित निकाला बाहर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / स्वास्थ्य जांच में नई क्रांति: छात्र ध्रुव के दो आविष्कार चर्चा में, हेल्थ और दवा जांच के लिए इनोवेटिव स्ट्रिप्स विकसित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली की युवती ने जयपुर की होटल में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रह गई दंग

Rajasthan Police
जयपुर

आपकी बातः बिजली-पानी के अवैध कनेक्शनों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

मनमानी के डिवाइडर…अतिक्रमण हटे नहीं, सड़कें हुईं छोटी

Photo:Patrika Network
जयपुर

Rajasthan: भजनलाल सरकार जल्द लॉन्च करेगी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, रोजगार के खुलेंगे नए द्वार

CM Bhajanlal
जयपुर

Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, पिता-पुत्र सहित चार की मौत

Road Accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.