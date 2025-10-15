Patrika LogoSwitch to English

ब्रिटेन में भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हुई पैनल चर्चा, राजस्थान के शांतनु सिंह राव को मिला यह अवॉर्ड

भारत यात्रा और भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर आधारित विशेष पैनल चर्चा भी आयोजित की गई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Oct 15, 2025

जयपुर। ब्रिटिश संसद भवन में आयोजित ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम समिट एवं अवॉर्ड्स 2025 के दौरान जोधपुर निवासी शांतनु सिंह राव को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें समाजसेवा, नेतृत्व क्षमता और प्रवासी भारतीय छात्रों के कल्याण हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है।

ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम का यह प्रतिष्ठित आयोजन ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्पन्न हुआ, जिसमें भारत सहित विश्वभर के प्रतिष्ठित नीति-निर्माताओं, उद्योगपतियों, न्यायविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और समाजसेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम के चेयरपर्सन आदित्य प्रताप सिंह की ओर से किया गया।

सम्मान ग्रहण करते हुए शांतनु सिंह राव ने कहा कि लोगों की सहायता करना मैंने अपने पिता प्रेम सिंह राव से सीखा है। यह पुरस्कार सभी संघर्षरत छात्रों और सेवा की भावना को समर्पित है। समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा और भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर आधारित विशेष पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इसमें वरिष्ठ नीति विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इस परिवर्तन में भारत–यूके साझेदारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

15 Oct 2025 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ब्रिटेन में भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हुई पैनल चर्चा, राजस्थान के शांतनु सिंह राव को मिला यह अवॉर्ड

