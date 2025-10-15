ब्रिटेन में भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हुई पैनल चर्चा, राजस्थान के शांतनु सिंह राव को मिला यह अवॉर्ड

सम्मान ग्रहण करते हुए शांतनु सिंह राव ने कहा कि लोगों की सहायता करना मैंने अपने पिता प्रेम सिंह राव से सीखा है। यह पुरस्कार सभी संघर्षरत छात्रों और सेवा की भावना को समर्पित है। समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा और भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर आधारित विशेष पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इसमें वरिष्ठ नीति विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इस परिवर्तन में भारत–यूके साझेदारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।